Malatya Film Festivali’ne Küçük Şeyler Damga Vurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen 9. Malatya Uluslararası Film Festivali, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreniyle tamamlandı. Ödül törenine Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın rol aldığı Küçük Şeyler filmi aldığı beş ödülle damga vurdu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaptığı konuşmada, “9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin sinemamıza, sinema sanatçılarımıza ve Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz, dünya sinemasındayız. Oynadığımız hayat filminin içindeyiz. Önemli olan rollerimizin güzel olmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Basın Bülteni

Ödül törenini izlemek için tıklayınız.

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Ödüller

En İyi Film Ödülü: Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer)

En İyi Yönetmen Ödülü: Seyid Çolak (Kapan)

En İyi Senaryo Ödülü: Mehmet Bahadır Er (Omar ve Biz)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Andreas Sinanos (Dilsiz)

Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü: Ali Saran (Kapan)

Kemal Sunal Halk Ödülü: Omar ve Biz (Maryna Gorbach Er, Mehmet Bahadır Er)

Ulvi Saran Özel Ödülü: Kimsesizler Oteli (Rıdvan Karaman)

Jüri Özel Ödülü: Dilsiz (Murat Pay)

Türk Sinemasına Katkı Ödülü: Aidiyet (Burak Çevik)

SİYAD Ödülü: Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer)

YÖN-BİR Ödülü: Kovan (Eylem Kaftan) / Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer)

Vefa Ödülü: Tarık Ünlüoğlu

Ulusal Kısa Metraj En İyi Film Ödülü: Taş (Alican Yücesoy)

Ulusal Kısa Metraj En İyi 2. Film Ödülü: Yağmur Olup Şehre Düşüyorum (Kasım Ördek)

Ulusal Kısa Metraj En İyi 3. Film Ödülü: Fraktal Munchies (Zahid Çetinkaya)

Ulusal Kısa Metraj Jüri Özel Ödülü: İyi Yemek Öldürür (Umut Evirgen)