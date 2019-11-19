Suç ve Ceza’da Panorama: Adalet Terazisi ve Beyazperdede Adalet

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl yine “Adalet” teması ile 9. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor. Panorama bölümü bu yıl iki başlık altında sunulacak. Adalet Terazi’si bölümünde dünya sinemasından 11 seçkin film yer alıyor. Bu filmlerin on tanesi ilk defa gösterilecek ve Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirecek. Beyazperdede Adalet bölümünde ise son yıllarda çekilmiş değerli ve ilgi çeken Türk filmlerinden bir seçki sunulacak.

Basın Bülteni

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Aden

Araf

Daha

Güven

Güvercin Hırsızları

İçerdekiler

Kardeşler

Pandora’nın Kutusu

Saf

Soy Bağı (Stitches)



Tereddüt