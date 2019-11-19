9. Malatya Film Festivali’nde Sona Doğru

9. Malatya Uluslararası Festivali 4. gün yapılan etkinlikler, film gösterileri ve ulusal uzun metraj ana jürisin yaptığı toplantıdan sonra festivale destek veren kuruluşlara verilen teşekkür plaket töreninden sonra sona erdi. Ulusal Uzun Mertaj jürisi ilk kez bir araya gelirken,Jüri Başkanı Derviş Zaim toplantı sonrası yaptığı söyleşide soruları yanıtlatı. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Derviş Zaim kendisini dinlemek için salonu dolduran kalabalıkla tecrübelerini paylaştı. Konferansın soru cevap kısmında konuklardan gelen “Sinemadan para kazıyor musunuz?” sorusuna Derviş Zaim, “Sinemadan her zaman çok büyük paralar kazanmanıza gerek yok. Size bir kahve ısmarlayacak kadar kazandım.” şeklinde ders niteliğinde bir yanıt verdi.

Basın Bülteni

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