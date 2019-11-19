7. Kayseri Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

7. Kayseri Film Festivali’nin basın toplantısı 21 Kasım Perşembe günü yapıldı. Festivalin bu yılki yarışma filmlerinin açıklandığı toplantıya Festival Direktörü Kadir Turna, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Abdullah Oğuz, jüri üyeleri Mustafa Preşeva, Vuslat Saraçoğlu ile Emre Kızılırmak ve basın mensupları katıldı. Festival Direktörü Kadir Turna, ikinci yıllarının olmasına rağmen Ulusal Uzun Metraj Yarışması’na 25 filmin katıldığını belirtti.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Metraj Yarışması Filmleri

Aidiyet

Dilsiz

Görülmüştür

Kapan

Kızım Gibi Kokuyorsun

Kovan

Küçük Şeyler

Omar ve Biz

Peri

Saf

Emre Kızılırmak – Kadir Turna



Kadir Turna



Kadir Turna – Vuslat Saraçoğlu



Mustafa Preşeva – Abdullah Oğuz –

Kadir Turna – Vuslat Saraçoğlu

