7. Kayseri Film Festivali’nde Yarışacak Filmler Belli Oldu

7. Kayseri Film Festivali’nin basın toplantısı 21 Kasım Perşembe günü yapıldı. Festivalin bu yılki yarışma filmlerinin açıklandığı toplantıya Festival Direktörü Kadir Turna, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Abdullah Oğuz, jüri üyeleri Mustafa Preşeva, Vuslat Saraçoğlu ile Emre Kızılırmak ve basın mensupları katıldı. Festival Direktörü Kadir Turna, ikinci yıllarının olmasına rağmen Ulusal Uzun Metraj Yarışması’na 25 filmin katıldığını belirtti.
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Ulusal Uzun Metraj Yarışması Filmleri
Aidiyet
Dilsiz
Görülmüştür
Kapan
Kızım Gibi Kokuyorsun
Kovan
Küçük Şeyler
Omar ve Biz
Peri
Saf
Kadir Turna – Vuslat Saraçoğlu
Mustafa Preşeva – Abdullah Oğuz –
Kadir Turna – Vuslat Saraçoğlu