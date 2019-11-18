Yıldız Kenter’i Kaybettik

Ünlü duayen tiyatro oyuncumuz Yıldız Kenter, 17 Kasım 2019 Pazar günü tedavi görmekte olduğu hastahanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız Kenter, 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1959 yılında Devlet Tiyatrosu’ndan ayrılarak kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör’le birlikte Kent Oyuncuları Topluluğu’nu kurdu. Oynadığı sinema filmleri arasında Ağaçlar Ayakta Ölür, Fatma Bacı, İsyancılar, Pembe Kadın, Anneler ve Kızları, Elmacı Kadın, Vahşi Çiçek, Ablam, Kızım Ayşe, Bir Ana Bir Kız, Beyaz Melek, Güle Güle gibi filmler olan sanatçı 3 Altın Portakal ödülü kazandı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.