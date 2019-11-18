Sinemazon 1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali, 18 – 22 Ocak 2020 tarihleri arasında Ankara’da sinemaseverlerle buluşuyor. Festivalin amacı, kadın yönetmenlerin seslerini filmleriyle duyurabilecekleri bağımsız ve sürdürülebilir bir platform yaratmak olarak belirlendi. Farklı geçmiş, deneyim ve kariyerlerden gelen amatör ya da profesyonel kadın yönetmenlere sanatlarını icra edebilmeleri için alan sunmayı hedefleyen festivalin Direktörlüğünü Mutluluk Festivali, Ahmet Muhip Dranas Edebiyat Şenliği gibi birçok çağdaş sanat organizasyonunu yapan belgesel fotoğrafçı Volkan Atılgan üstleniyor. Program Direktörü ise yönetmen Gülten Taranç.

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