Sinema Tarihinin Klâsikleri ve Gizli Hazineleri 25. Gezici Festival’de

Gezici Festival, seyirciye unutulmaz sinema deneyimleri vaat eden özel bir seçkiyle 25. kez yola çıkıyor. 29 Kasım – 05 Aralık’ta Ankara’da, 06 – 08 Aralık’ta Sinop’ta ve 09 – 12 Aralık’ta Kastamonu’da perdelerini açacak olan festival, 25. yılında sessiz sinemanın nadir eserlerinden üç filmini, Tamilla, İmparatorluk Kalıntısı (Oblomok Imperii) ve Çatışan Arzular’ı (Smouldering Fires) canlı müzik eşliğinde izleme imkânı sunacak. Programda ayrıca ırkçılığı konu alan iki film yer alıyor.

Basın Bülteni

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Çatışan Arzular (Smouldering Fires)



İmparatorluk Kalıntısı (Oblomok Imperii)



Tamilla

