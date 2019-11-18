Malatya Film Festivali Hız Kesmiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği’nin destekleriyle hazırlanan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali ikinci ve üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor.
120 filmin gösterildiği, 27 değişik etkinliğin gerçekleşeceği festival halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Akif ve Sezen Sokakta belgesellerinin gösterildiği festivalde ayrıca Deliler: Fatih’in Fermanı filmi oyuncuları ve yapımcısına Sinema Emek Ödülleri verildi.
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Haydar Işık – Selahattin Gürkan
(Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı)
İsmail Filiz – Selahattin Gürkan
Mehmet Ali Aslan – Ayhan Taş – Haydar Işık
Olgun Özdemir – Yılşen Özdemir –
Nizam Eren – Mehmet Ali Aslan
Selahattin Taşdöğen – Ümit Acar –
Selahattin Gürkan – Haydar Işık
Suavi Eren – Aydın Sayman – Haydar Işık – Ümit Acar