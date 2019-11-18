Malatya Film Festivali Hız Kesmiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği’nin destekleriyle hazırlanan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali ikinci ve üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor.

120 filmin gösterildiği, 27 değişik etkinliğin gerçekleşeceği festival halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Akif ve Sezen Sokakta belgesellerinin gösterildiği festivalde ayrıca Deliler: Fatih’in Fermanı filmi oyuncuları ve yapımcısına Sinema Emek Ödülleri verildi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.



Erkan Petekkaya



Haydar Işık – Selahattin Gürkan

(Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı)



İsmail Filiz – Selahattin Gürkan



Mehmet Ali Aslan – Ayhan Taş – Haydar Işık



Olgun Özdemir – Yılşen Özdemir –

Nizam Eren – Mehmet Ali Aslan



Selahattin Taşdöğen



Selahattin Taşdöğen – Ümit Acar –

Selahattin Gürkan – Haydar Işık



Suavi Eren – Aydın Sayman



Suavi Eren – Aydın Sayman – Haydar Işık – Ümit Acar



Ümit Acar

