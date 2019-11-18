Haberler

Malatya Film Festivali Hız Kesmiyor

Yorum yapın

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği’nin destekleriyle hazırlanan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali ikinci ve üçüncü gününde hız kesmeden devam ediyor.
120 filmin gösterildiği, 27 değişik etkinliğin gerçekleşeceği festival halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Akif ve Sezen Sokakta belgesellerinin gösterildiği festivalde ayrıca Deliler: Fatih’in Fermanı filmi oyuncuları ve yapımcısına Sinema Emek Ödülleri verildi.


Erkan Petekkaya

Haydar Işık – Selahattin Gürkan
(Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı)

İsmail Filiz – Selahattin Gürkan

Mehmet Ali Aslan – Ayhan Taş – Haydar Işık

Olgun Özdemir – Yılşen Özdemir –
Nizam Eren – Mehmet Ali Aslan

Selahattin Taşdöğen

Selahattin Taşdöğen – Ümit Acar –
Selahattin Gürkan – Haydar Işık

Suavi Eren – Aydın Sayman

Suavi Eren – Aydın Sayman – Haydar Işık – Ümit Acar

Ümit Acar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir