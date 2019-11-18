9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Sinemanın Önemli İsimleri ile Açılıyor

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 9.su, sinemanın önemli isimlerinin katılımıyla 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 19:00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda açılıyor. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl yine “Adalet” teması ile 9. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese sesleniyor.

Basın Bülteni

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Antonio Saura



Iona Uricaru / Izeta Gradjevic



Maxine Williamson / Sahraa Karimi



Teodor Kuhn



Yekta Kopan / Zeynep Özbatur Atakan



Zuhal Olcay

