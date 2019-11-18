9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali gösterim takvimi belli oldu. Festival kapsamında yapılacak Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda sekiz film yarışacak. Adalet temalı filmlerin yarışmacı olarak katılacağı yarışmada jüri başkanı Zuhal Olcay olarak belirlenmişti. Jüride ayrıca, Kreatif yönetmen Izeda Gradevic, Yönetmen Sahraa Karimi, Oyuncu Onur Saylak ve Yapımcı Ioana Uricaru var.

Basın Bülteni

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Batmadan (Buoyancy)



Bir Oğul (Bit Eneic: Un Fils – A Son)



Gerilla (Guerilla)



Hapishane Müdürü (Sorkhpoust – The Warden)



Keskin Bir Bıçak (Ostrym Nozom – By a Sharp Knife)



Küçük Şeyler

Papicha



Verida’nın Düğünü (Il Corpo Della Sposa – Flesh Out)

