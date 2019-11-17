2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Ödüller Sahiplerini Buldu

Bu sene 11 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında 2.si düzenlenen Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 15 Kasım 2019 Cuma akşamı kent meydanında gerçekleştirilen törenle sona erdi. Kapanışını Manuş Baba konseriyle yapan festivalde, Gökalp Gönen’in Avarya filmi birinci, Cahit Kaya Demir’in Fegere filmi ikinci, Emre Sefer’in Mahallenin Bazı Kedileri adlı filmi üçüncü oldu. Abdülkadir Ocak’ın Kadirin Gecesi adlı filmi jüri özel ödülüne layık görülürken, Kasım Ördek’in Yağmur Olup Şehre Düşüyorum adlı filmi ise İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

Basın Bülteni

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