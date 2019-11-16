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Malatya Uluslararası Film Festivali’ne Görkemli Açılış

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9. Malatya Uluslararası Film Festivali görkemli bir törenle açılış yaptı. Törene festival genel direktörü Haydar Işık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yazarlar, yönetmenler, oyuncular, Erkan Petekkaya, Biket İlhan, Aydın Sayman, Meral Çetinkaya, Selçuk Yöntem, Natali Yeres, Ayhan Taş gibi sanat ve siyaset camiasının tanınmış isimleri katıldı.


Ahmet Arıman – Dilaver Gür – Teoman Ayık – Tuncay Akça

Ayhan Taş

Ayşe Akıllıoğlu

Biket İlhan – Meral Çetinkaya

Erkan Petekkaya

Haydar Işık

İsmail Filiz

Meral Çetinkaya

Nilay Toprak

Özlem Yıldız – Süheyl Uygur

Selahattin Gürkan (Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı)

Selahattin Gürkan – Selçuk Yöntem – Erkan Petekkaya

Selçuk Yöntem

Selçuk Yöntem – Selahattin Gürkan

Ümit Acar

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