Malatya Uluslararası Film Festivali’ne Görkemli Açılış

9. Malatya Uluslararası Film Festivali görkemli bir törenle açılış yaptı. Törene festival genel direktörü Haydar Işık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yazarlar, yönetmenler, oyuncular, Erkan Petekkaya, Biket İlhan, Aydın Sayman, Meral Çetinkaya, Selçuk Yöntem, Natali Yeres, Ayhan Taş gibi sanat ve siyaset camiasının tanınmış isimleri katıldı.

Basın Bülteni

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Ahmet Arıman – Dilaver Gür – Teoman Ayık – Tuncay Akça



Ayhan Taş



Ayşe Akıllıoğlu



Biket İlhan – Meral Çetinkaya



Erkan Petekkaya



Haydar Işık



İsmail Filiz



Meral Çetinkaya



Nilay Toprak



Özlem Yıldız – Süheyl Uygur



Selahattin Gürkan (Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı)



Selahattin Gürkan – Selçuk Yöntem – Erkan Petekkaya



Selçuk Yöntem



Selçuk Yöntem – Selahattin Gürkan



Ümit Acar

