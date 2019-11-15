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Malatya Uluslararası Film Festivali Hızlı Başladı

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9. Malatya Uluslararası Film Festivali tüm hızıyla etkinliklere başladı. Festivalin onur konuğu Selçuk Yöntem okuduğu Battalgazi Gazi İlkokulu‘nu ziyaret etti. Babasının Malatya’da subay olduğu dönemde Gazi İlkokulu’nda birinci sınıfı okuyan Selçuk Yöntem, öğrenciler ile bir araya gelince renkli anlar yaşandı. Sanatçı, duygularını “Yıllar sonra hem Malatya Uluslararası Film Festivali’ne geldiğim, hem de geçmişimi yaşadığım için çok mutlu oldum.” şeklinde dile getirdi.

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