Comscore’dan Türkiye’nin Sinemacılarına Ödül

Türkiye’de ilk kez sahiplerine verilecek olan Comscore Ödülleri, ECM2019 İstanbul Konferansı kapsamında 20 Kasım 2019’da Grand Tarabya Oteli’nde sahiplerine takdim edilecek. Etkinlikte Türkiye’nin sinema insanları ve şirketleri ödüllendirilecek. Sinemanın gelişiminde ve yaygınlaşmasında pay sahibi olan kişi ve kurumların ödüllendirileceği gecede Kilis’te faaliyette olan Cinema X adlı sinemanın alacağı ödül de bulunuyor. Ödülü, Türkiye Sinema İşletmecilerinin Derneği SİSAY’ın başkanı İrfan Demirkol, Cinema X’in kurucu sahibi Memduh Okur’a verecek.