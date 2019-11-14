Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2019

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, bu yıl 21 – 24 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da Institut Français ve SALT Beyoğlu’nda gerçekleşecek. Sürdürülebilirlik kavramının doğru anlaşılması ve toplumda farkındalığın artması amacıyla 2008’de yola çıkan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, aslolanın yaşamın sürdürülebilirliği olduğu vurgusu ile 12 yıldır ilham kaynağı ve dayanak noktası olmaya devam ediyor. Seçkide yer alan belgeseller bize sadece olup biteni göstermekle yetinmiyor, sistemleri anlamamızı ve ilişkileri kurmamızı sağlıyor, ilham veriyor, bizi güçlendirip harekete geçmeye davet ediyor. Bireysel, sosyo-kültürel ve organizasyonel dönüşüm için katalizör olabilecek belgesellerden oluşan seçkisi ile festival, küresel sorunların kaynağına odaklanıyor, gerekçelerinin anlaşılmasına ışık tutuyor, gerçek ihtiyaçların tanımlanması ve karşılanabilmesi için ilham veriyor ve yaratıcı çözümler içeriyor.