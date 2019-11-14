Fatih Özgüven’in Seçtiği Filmler 25. Gezici Festival’de

Gezici Festival, sinema dünyasından bir kişinin hazırladığı özel bir film seçkisine de programında yer veriyor. 25. Gezici Festival’de bu bölümün konuğu, bazen kışkırtan, bazen güldüren ama hemen her zaman zihinde kapılar açan, düşündüren, hayranlık uyandıran özgün sinema yazılarıyla tanıdığımız usta çevirmen, yazar Fatih Özgüven. Yazarın, kararsızlıktan mustarip tipik bir Terazi Burcu insanı gibi iki uç arasında gidip gelen karakterleri ve bu karakterlerin yaptıkları seçimleri düşünerek oluşturduğu ve Terazi Filmleri diye adlandırdığı seçkide üç film, Tristana: Seni Sevmeyeceğim (Tristana), Saman Alevi (Le Feu Follet) ve Söz (Ordet) adlı filmler seyirciyle buluşacak.

Basın Bülteni

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Tristana: Seni Sevmeyeceğim (Tristana)



Saman Alevi (Le Feu Follet)



Söz (Ordet)

