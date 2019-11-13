Mest-i Aşk: Mevlana Filminden İlk Savaş Sahneleri…

Mest-i Aşk: Mevlana filminin çekimleri devam ediyor. Hasan Fathi’nin yönetiminde hassasiyetle devam eden çekimler 6. haftasına girerken oldukça zorlu sahnelerden biri olan savaş sahneleri İstanbul dışında tamamlandı. Filmin en güçlü karakterlerinden biri olan Selçuklu askeri İskender’i karizmatik oyuncu İbrahim Çelikkol canlandırıyor. İskender, filmde gençlik aşkını kalbine gömmüş onurlu, gururlu, aynı zamanda devletine ve ilkelerine bağlı bir komutan. Filmin en çok konuşulacak sahnelerinden biri olan savaş sahnelerinin çekimlerinde İbrahim Çelikkol’un ön hazırlıkları 5 saat sürdü. Zorlu sahne çekimlerinde çok sayıda figüran ve dijital efekt kullanıldı.

Basın Bülteni

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