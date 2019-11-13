Malatya Film Festivali’nin Programı Açıklandı

15 – 19 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin programı açıklandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği tarafından düzenlenecek olan, direktörlüğünü yönetmen Haydar Işık’ın yaptığı, festival, içeriği ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor. Programda sergi açılışları, atölyeler, minder sohbetleri, Battalgazi, Darende, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan ilçelerinde film gösterimleri var.

Basın Bülteni

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