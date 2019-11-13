Sean Patrick O’Relly’nin yönettiği ve Justine Ezarik, Mark Hamill, Asia Mattu ile Sean Patrick O’Reilly’nin seslendirdiği animasyon film Kahraman Balık (Go Fish), 06 Aralık 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla ????? tarafından vizyona çıkarılıyor.

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