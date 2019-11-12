2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Başladı

Siirt’te bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı. Tanınmış yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcı ve senaristlerin konuk olduğu festivalin açılış programında konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, festivalin Siirt’in imajını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Festivalde Türkiye ve yurt dışından kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel tür ve kategorilerinde 435 kısa film arasından 32’si derece için yarışacak.

Basın Bülteni

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Şermin Hürmeriç – Ali Fuat Atik (Siirt Valisi)

