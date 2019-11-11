Hızla Tükenen Aşklara İnat, Ömürlük Bir Aşkın Filmi, Söz Vermiştin 15 Kasım’da Sinemalarda

Hayatın gerçeklerine rağmen birbirini her gün yeniden ve daha çok sevebilmeyi anlatan Söz Vermiştin, günümüzün hızla tükenen aşklarına sitem ediyor. Baran Seyhan’ın yönettiği, başrollerini Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’ın paylaştığı film, 15 Kasım’da gösterime giriyor. Söz Vermiştin, aşka bir ömür sahip çıkabilmeyi, O’nu yıllarca her gün yeniden sevebilmeyi anlatıyor. Filmde, müzik yapımcısı Nesim, okul orkestrasında gitar çalarken kendisinin gizli hayranı olduğunu sonradan öğrendiği Lilyan’la yıllar sonra yeniden karşılaşır. Bu tesadüfi karşılaşma kısa zamanda büyük bir aşka dönüşür. Hızla gelişen Lilyan ve Nesim’in tutkulu aşkı, sürprizlere gebedir.

Basın Bülteni

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