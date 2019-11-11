Güller Ülkesi: Damascena Vizyon İçin Geri Sayıma Başladı

Federal Film Akademi – Kadir Özübek tarafından Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen ve 31 Ocak’ta vizyona girmeyi bekleyen Güller Ülkesi: Damascena filmi geri sayıma başladı. Kadir Özübek, Türkiye’de vizyona girecek ilk Bulgar filmi olacak filmin Türk – Bulgar ilişkileri açısından önemli bir yere sahip olacağını vurguluyor. Güller Ülkesi: Damascena, çocukluğundan 50 yaşına kadar bir başarı hikâyesi yazan gülyağı üreticisi Teco’nun öyküsünü ele alan bir biyografi.

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