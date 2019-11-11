Dayı Filmi Geliyor

Ufuk Bayraktar hayranlarının uzun süredir merak ve heyecanla beklediği kabadayılık filmi geliyor. Ünlü oyuncunun cezaevindeyken hikâye danışmanlığını yaptığı, Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından senaryolaştırılan, Ubay Yapım imzalı Dayı: Bir Adamın Hikâyesi adlı sinema filminin ilk tanıtım filmi de görücüye çıktı. Etkileyici ve ilginç hikâyesi ve uzun süredir gizlilikle yürütülen cast çalışmasıyla, gelecek yılın en iddialı ve merakla beklenen aksiyon filmlerinden olmaya aday Dayı: Bir Adamın Hikâyesi filmi 2020 yılının son çeyreğinde sinemaseverlerle buluşacak. Hikâyesi, Hatay, Samsun, İstanbul ve Ankara’da geçen film için 2020 Nisan ayında sete çıkılacak.

Basın Bülteni

Tanıtım filmini izlemek için tıklayınız.

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