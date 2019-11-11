23 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul’da takipçileriyle bir araya gelecek olan 9. Pembe Hayat KuirFest (9th Pink Life QueerFest) için geri sayım başladı. Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nce düzenlenen festival, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılık ve şiddete dikkat çekmeye, Türkiye’de kuir teorinin ve sanatın konuşulmasına, tartışılmasına olanak sağlayacak buluşma zeminleri oluşturmaya devam ediyor. LGBTİ+ hakları mücadelesine sanat aracılığıyla ifade alanları yaratmayı amaçlayan KuirFest bu yıl da film gösterimlerinin yanı sıra pek çok farklı türü buluşturacağı bir program sunacak. Festival ayrıca, paneller, söyleşiler ve atölyelerden oluşan bir dizi etkinliğe de ev sahipliği yapacak, Türkiye’den ve dünyadan kuir sanatçıları bir araya getirecek.