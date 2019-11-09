Malatya Festivale Hazır

9. Malatya Uluslararası Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festival ekibi 11 Kasım Pazartesi günü etkinlik programı kamuoyuna açıklayacak. Film festivali için ekibiyle gecesini gündüzüne festival direktörü yönetmen Haydar Işık festival hakkında açıklamalarda bulundu, Işık şunları söyledi: “Kısa zamanda elimizden gelen tüm gayreti gösterdik ve festival sonuna kadar da göstereceğiz. Adil bir festival olması için ben ve ekibim tüm gücümüzle çalışıyoruz. Malatya’yı ve sinemaseverleri adil ve sinema dolu güzel bir festival bekliyor”.

Basın Bülteni

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