Özdemir Nutku’yu Kaybettik

Yazar, eleştirmen, oyuncu ve yönetmen Özdemir Nutku, 08 Kasım 2019 Cuma günü hayatını kaybetti. 12 Ocak 1931′de İstanbul’da doğan Prof. Dr. Özdemir Nutku tiyatro alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Amatör bir müzisyen olan Nutku’nun tiyatro ilgisi kolej yıllarında başladı. Amatör olarak çeşitli roller oynayan yazar, 1946 – 1947 sezonunda, Kadıköy Süreyya Sineması’nda sahnelenen Franz Lehar’ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı. Tiyatro Belgeseli adlı filmin yönetmenliğini yapan Nutku, Alim Hoca adlı kısa filmde ve Bir Düğün Masalı adlı uzun metraj filmde oynadı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.