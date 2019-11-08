On Binlerce, Milyonlarca Altın Portakal

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemayla dolu bir haftanın ardından 01 Kasım’da sona erdi. 29 ülkeden 69 yönetmenin toplam 66 filminin gösterildiği festivalde üçüncü gün biletler tükendi. Filmlerin tamamına yakınının kapalı gişe gösterildiği festival rekor katılımla 23.660 seyirciye ulaştı. 2 yıl aradan sonra geri dönen Ulusal Yarışmalar’da ve Forum bölümünde toplam 1 milyon 437 bin 500 TL değerinde ödül verildi. Halka açık yapılan açılış ve kapanış törenlerinde unutulmaz anların yaşandığı 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 150 üniversite öğrencisini ve 917 seçkin konuğu Antalya’da ağırladı.

Basın Bülteni

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Selma Güneri



En İyi Film Seçilen Bozkır Ekibi



Ulusal Yarışmada Ödül Kazananlar

