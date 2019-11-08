Omar ve Biz, Malatya’da Yarışacak

Yönetmenliğini Maryna Gorbach Er ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı Omar ve Biz, Türkiye’deki festival yolculuğuna 15 – 19 Kasım tarihlerinde yapılacak 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde devam ediyor. Malatya’da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri önüne çıkacak olan Omar ve Biz, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de en çok tartışılan filmlerden oldu. Film, festival yolculuğuna Varşova Film Festivali’nde başlamış ve Türkiye’ye ödül ile dönmüştü. Omar ve Biz, Türkiye – Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet’in komşusu Sabri’nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlamasıyla aralarında oluşan çatışmalı özel hikâyeyi anlatıyor.
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