Film Festivalleri Değerlendirme Kurulu’ndan Kamuoyuna Duyuru

Film Festivalleri Değerlendirme Kurulu, 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali hakkında kamuoyuna hitaben bir duyuru yayınladı. Duyuru şöyle: “Ülkemizin köklü ve tanınmış film festivallerinden olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl 56.sı gerçekleştirildi. ‘Öze dönüş’ temasıyla yola çıkan bu yılki festivalde, eski festival yönetimi tarafından 2 yıl önce sonlandırılan ulusal uzun metraj yarışması ve 4 yıl önce sonlandırılan belgesel ve kısa film ulusal yarışmaları tekrar yapılmaya başlandı. …”

Duyurunun devamı için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.