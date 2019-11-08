Bağımlılıkla Mücadelede 7. Sanatın Gücü: Yeşilay’ın Kazananları Sepetçiler Kasrı’nda Düzenlenen Törenle Ödüllendirildi

Bağımlılıkla mücadelede Türkiye’de olduğu kadar uluslararası alandaki çalışmalarıyla da küresel bir kanaat önderi olan Yeşilay, toplumla iletişimde sanatın gücüne başvuran projelere imza atmaya devam ediyor. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Senaryo Yarışması da bu projelerden biri. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen yarışmanın Ödül Töreni 07 Kasım 2019 Perşembe günü Yeşilay Genel Merkezi’nin bulunduğu Sepetçiler Kasrı’nda düzenlendi. Büyük ödülün sahibi Kestik isimli eseriyle Yener Şentürk oldu. Yener Şentürk’e 15.000 TL.lik para ödülü takdim edildi.

Basın Bülteni

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Ali Demir



Ayşe Kaya Hekim



Yener Şentürk

