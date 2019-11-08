Aman Reis Duymasın, 13 Aralık’ta Vizyona Giriyor

Onur Tan’ın yönettiği Aman Reis Duymasın, 13 Aralık’ta sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, TV.den sonra Aman Reis Duymasın filmiyle beyazperdede sevenlerinin karşısına çıkıyor. İstanbul ve Erdek başta olmak üzere birçok mekânda gerçekleşen filmin çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 haftada yapıldı. Aman Reis Duymasın, eğlenceli sahneleriyle sevenlerini güldürecek.

Basın Bülteni

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