Omar ve Biz Dünya Turunda

Festival yolculuğuna Varşova Film Festivali’nde başlayan Omar ve Biz filmi Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de en çok tartışılan filmlerden oldu. Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach Er ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı film, Kasım ayında dünya turuna çıkıyor. İlk olarak 05 – 10 Kasım tarihlerinde Almanya’da 29. Cottbus Film Festivali’nde Kültürlerarası Dialog Yarışması’na katılacak olan film, 08 – 15 Kasım tarihleri arasında Hindistan’da gerçekleşen 25. Kolkata Film Festivali’nin Uluslararası Ana Yarışması’nda yarışacak. Omar ve Biz daha sonra Almanya’da gerçekleşen 68. Mannheim – Heidelberg Uluslararası Film Festivali gösterimlerinde yer alacak.

Basın Bülteni

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