Malatya Film Festivali Ana Jürileri Belli Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği’nin destekleriyle düzenlenen 9. Malatya Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, FİLM-YÖN ve SİYAD jüri üyeleri belli oldu. Yönetmen Haydar Işık’ın direktörlüğünde bu yıl 9. kez düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali’nde finalist filmleri değerlendirecek olan Ulusal Uzun Metraj jürisi, Derviş Zaim (Senarist, Yönetmen) başkanlığında, Gürhan Özçiftçi (Senarist, Yönetmen), Dilâ Ulusoy (Akademisyen), Devin Özgür Çınar (Oyuncu), Ekin Koç (Oyuncu), Natali Yares (Sanat Yönetmeni) ve Feza Çaldıran’dan (Görüntü Yönetmeni) oluşuyor.

Basın Bülteni

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