Hezarfen Film Galeri ve Adrenal tarafından 14 – 15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek İzmir Uluslararası Film Fragmanları Yarışması’na başvurular 15 Kasım’da başlıyor. Bir filmin pazarlama süreçlerine dikkat çekerek, filmlerin daha geniş seyirci kitleleriyle buluşmasına katkıda bulunmak ve Türkiye’de gösterime giren filmlerin fragmanlarını ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan yarışmaya başvurular 15 Kasım 2019 tarihinde başlıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 01 Şubat 2020 olarak belirlendi.