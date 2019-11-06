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Pera Müzesi Film Programları: Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann

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Pera Film’in sunduğu Seçilmiş Aileler: Tomer Heymann Programı, belgesel film yapımcısı ve yönetmeni Tomer Heymann’ın retrospektif niteliğindeki altı farklı çalışmasına odaklanıyor. Gösterimi 13 – 19 Kasım 2019 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek seçki, içinde doğup büyüdüğümüz aile kavramını, seçtiğimiz aileleri ve bir aradalıktan doğan duyguları dürüst ve hassas bir yaklaşımla ele alan belgesellerden oluşuyor.

Bu Beni Biraz Korkutuyor (It Kinda Scares Me)

Kağıt Bebekler (Paper Dolls)

Mr. Gaga

Sevgilimi Ben Vurdum (I Shot My Love)

Şimdi Kim Sevecek Beni? (Who’s Gonna Love Me Now?)

Taçsız Kraliçe (The Queen Has No Crown)

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