Kırkyalan Görücüye Çıktı

Gerçek bir Trakya komedisinin beyazperdeye aktarılacağı Kırkyalan: Biz Dün Gece Ne Yaşadık filminin teaserı yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan’ın oturduğu, senaryosunu gerçek karakterlerden esinlenerek Rüyhan Duralı’nın yazdığı, başrollerini ise Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Berat Yenilmez, Zeynep Alkan, Ceren Taşçı ve Ferdi Sancar’ın paylaştığı Kırkyalan filminin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Çekimleri Pınarhisar’da dört haftada tamamlanan proje, sinemaseverleri salonlara çekecek. Şimdiye kadar yapılmış Trakya komedileri arasında en komiği ve en sevilen filmi olma iddiasıyla gerçekleşen proje, 20 Aralık 2019’da vizyona girecek.

Basın Bülteni

Teaser’ı izlemek için tıklayınız.

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