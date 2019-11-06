İsmail Hacıoğlu, Ayla’dan Sonra İlk Başrolüyle Tekrardan Beyazperdede

Şuursuz Aşk filminin fragmanı kısa sürede Youtube’da 1 milyon izleme sayısına ulaştı. Başrolünde İsmail Hacıoğlu’nun oynadığı filmin konusu şöyle: Doğuştan zihinsel engeli olan Yusuf, siyasetten anlamamakla beraber hiç bir siyasi hareketin içinde bulunmamıştır. Tek derdi simit satıp annesine ekmek götürmektir. Bir gün her zamanki gibi simit satmaya başlar. Polis devrimci gençleri kovalarken Yusuf da o sırada göz altına alınır.

Basın Bülteni

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