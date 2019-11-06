Haberler

9. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu

Yorum yapın

15 – 19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı. 44 filmin başvuru yaptığı yarışmanın ön jürisi festival koordinatörü, yönetmen Haydar Işık; festival ulusal uzun metraj filmler koordinatörü Yasemin Sezin; yapımcı Mehmet Ali Arslan; yönetmen Özgür Özbalık; senarist Faruk Karaçay; sinema eleştirmeni İhsan Kabil ve oyuncu Hülya Şen’den oluşturuldu.

Ulusal Yarışma Filmleri

Aidiyet

Bir Rüya Gördüm Anlatsam da Anlamazsınız

Dilsiz

Kapan

Kızım Gibi Kokuyorsun

Kimsesizler Oteli

Kovan

Küçük Şeyler

Omar ve Biz

Sınırlar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir