9. Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu

15 – 19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 9. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri açıklandı. 44 filmin başvuru yaptığı yarışmanın ön jürisi festival koordinatörü, yönetmen Haydar Işık; festival ulusal uzun metraj filmler koordinatörü Yasemin Sezin; yapımcı Mehmet Ali Arslan; yönetmen Özgür Özbalık; senarist Faruk Karaçay; sinema eleştirmeni İhsan Kabil ve oyuncu Hülya Şen’den oluşturuldu.
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Ulusal Yarışma Filmleri
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