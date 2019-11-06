2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’nde Finale Kalan Filmler Belli Oldu

Bu yıl 11 – 15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finale kalan filmler belli oldu. Kısa bir süre önce film toplamaya başlayan ve 435 kısa filmin başvuru yaptığı festivalin başvuru süreci 03 Kasım’da sona ermişti. Ön jüri filmleri teker teker izledi ve 32 filmin finale kalmasına karar verdi. Şimdi, finale kalan filmler birbirinden ünlü, alanlarında uzman kişilerden oluşan ana jüri huzurunda ödül için yarışacaklar. Festival, 5 gün boyunca senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyelerini katılımcılarla buluşturacak.

Basın Bülteni

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