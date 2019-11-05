Turgay Necipoğlu’nu Kaybettik

Görüntü yönetmeni Turgay Necipoğlu, 04 Kasım 2019 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Necipoğlu, Kavak Yelleri, Kendi Okuluma Doğru adlı TV dizilerinde, klip ve reklam filmlerinde çalıştı. Çağan Irmak’ın Kâbuslar Evi serisinin Seni Beklerken adlı bölümünde ve Öyle ya da Böyle adlı sinema filminde görüntü yönetmenliğini yaptı. Cenazesi, 05 Kasım 2019 Salı günü, Sultangazi Yavuz Sultan Selim Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.