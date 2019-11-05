Timur Acar’a Frankfurt’ta Büyük İlgi

Usta oyuncu Timur Acar, geçtiğimiz günlerde Frankfurt Türk Filmleri Festivali için Almanya’nın Frankfurt şehrine gitti. Festivalin açılış filmi olan Kapı filminde rol alan Timur Acar, festival davetlilerinin ve yabancı basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzleyicinin komedi rolleriyle izlemeye alışık olduğu Timur Acar, bu kez Kapı filminde canlandırdığı dram rolüyle ters köşe yaparak büyük beğeni topladı. Acar’ın yer aldığı Kapı filmi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Usta oyuncu, Goethe Müzesi’ni ve şehirdeki tarihi yerleri de gezmeyi ihmal etmedi.

Basın Bülteni

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Nihat Durak – Timur Acar – Filiz Durak

