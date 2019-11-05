Kraliçe Lear, 15 Kasım’da Sinemalarda

26. Adana Uluslararası Film Festivali’nde Yılmaz Güney Ödülü’nün yanı sıra SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film ve En İyi Müzik ödüllerini de alan Kraliçe Lear, 15 Kasım’da seyirciyle buluşacak. 2000’li yılların başında Toroslar’da bir avuç köylü kadın bir tiyatro topluluğu kurmuş, bu topluluğun kurulma serüvenini ve tiyatronun onları nasıl değiştirdiğini Pelin Esmer’in Oyun belgeselinde izlemiştik. Bu kez aynı tiyatrocu kadınlar, Shakespeare’in Kral Lear oyununu suyun bile zor ulaştığı ücra dağ köylerinde sahnelemek üzere yollara düşüyor. Uçurumlarla dolu yollarda toz toprak içinde ilerlerken, kadınların dünyasıyla Kral Lear’in dünyası iç içe geçiyor.

Basın Bülteni

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