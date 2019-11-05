Bensu Soral, Müthiş Oyunculuk Performansıyla Sinemaseverlerin Kalplerinde ve Ruhlarında Mest-i Aşk: Mevlana Filmi ile Derin İzler Bırakacak

5 haftadır süren Mest-i Aşk: Mevlana filminin çekimlerinde oldukça duygusu yüksek sahneler çeken Bensu Soral, sinemaseverlere hem aşkı hem de hüznü bir arada yaşatacak. Türk – İran ortak yapımı olan film, dev kadrosu açıklandığından beri gündemden hiç düşmemeye devam ediyor. Mest-i Aşk: Mevlana’da Meryem, genç bir kadının hayatında yaşayabileceği birçok kötülüğü peş peşe yaşamış, günümüzdeki birçok genç kadının simgesi. Meryem’i canlandıran Bensu Soral, büyük bir özveri ile Meryem karakterinin hayatındaki tüm evreleri büyük bir performans göstererek canlandırıyor. Aşk, hasret, ihanet, onur ve namus kavramları onu hiç bırakmıyor.

Basın Bülteni

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