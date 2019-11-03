İki Gün ve Vargit Zamanı, 20 Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde Gösteriliyor

İki Gün isimli kısa filmle, Vargit Zamanı isimli belgesel 20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali’nde gösterilecek. Gösterime duayen sanatçı Selda Alkor ile yapımcı, yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu da katılacak ve seyirciden gelen soruları yanıtlayacak. Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun yönettiği, duayen sanatçı Selda Alkor ile tiyatro sanatçısı Yağmur Damcıoğlu Namak’ın başrollerde oynadığı İki Gün, insanların günümüzdeki yalnızlığını konu alıyor. İki Gün ve Vargit Zamanı, 20. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali kapsamında 05 Kasım 2019, Salı günü, saat 16:00’da Fransız Kültür Merkezi’nde gösterime sunulacak.