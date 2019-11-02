Altın Elmalar Sahiplerini Buldu

19. Türk Film Festivali Frankfurt’un ödül töreni, Almanya’nın Frankfurt kentindeki CineStar Metropolis Sineması’nda yapıldı. Festival kapsamında En İyi Film Ödülü Sibel ve En İyi Yönetmen Ödülü Mahmut Fazıl Coşkun’a verilirken, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ise Anons filmiyle Krum Rodrugez’e verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Halef filmindeki performansı ile Muhammet Uzuner’e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Sibel filmi ile Damla Sönmez’e verildi.

Basın Bülteni

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Burak Karartı – Mahmut Fazıl Coşkun



Ekin Koç / Hatice Aslan



Hüseyin Sıtkı – Mahmut Fazıl Coşkun



Mahmut Fazıl Coşkun



Muhammet Uzuner / Ömür Atay



Tolga Tekin / Veysel Çelik

