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Altın Elmalar Sahiplerini Buldu

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19. Türk Film Festivali Frankfurt’un ödül töreni, Almanya’nın Frankfurt kentindeki CineStar Metropolis Sineması’nda yapıldı. Festival kapsamında En İyi Film Ödülü Sibel ve En İyi Yönetmen Ödülü Mahmut Fazıl Coşkun’a verilirken, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü ise Anons filmiyle Krum Rodrugez’e verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Halef filmindeki performansı ile Muhammet Uzuner’e, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Sibel filmi ile Damla Sönmez’e verildi.

Burak Karartı – Mahmut Fazıl Coşkun

Ekin Koç / Hatice Aslan

Hüseyin Sıtkı – Mahmut Fazıl Coşkun

Mahmut Fazıl Coşkun

Muhammet Uzuner / Ömür Atay

Tolga Tekin / Veysel Çelik

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