Taner Tunç’un yönettiği ve Alperen Pehlivanlı, İbrahim Kalkan, Dilek Canbay ile Emir Öner’in oynadığı Yaralı Keklik, 08 Kasım 2019′da CJ Entertainment dağıtımıyla Piar Dna tarafından vizyona çıkarılıyor.

Veysel, hasta olan kız kardeşi Hicran’a söz vermiştir. Yaralı olarak bulduğu kekliği iyileştirip, özgürlüğüne kavuşturacaktır. Aradan geçen zamanda keklik ortadan kaybolmuştur ancak Veysel verdiği sözü tutmak zorundadır. Yaralı kekliği bulmak için büyük bir maceranın içine sürüklenir.