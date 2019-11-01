Vizyona Günler Kala Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’nun Beklenen Fragmanı Yayınlandı

Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım’da vizyona giriyor. Özer Feyzioğlu’nun yönettiği, Barış Pirhasan’ın senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı filmden yeni görüntülerle hazırlanan son fragman yayınlandı. Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasında küçücük bir çocukken başladığı halter kariyerine sayısız Avrupa ve dünya şampiyonluğu, üst üste 3 Olimpiyat Altın Madalyası sığdıran Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek halterci olarak da tarihe geçti, katıldığı her müsabakada kırdığı rekorlar hâlâ aşılamadı.

Basın Bülteni

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