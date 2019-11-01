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SALT’ın Garanti BBVA Mortgage Desteğiyle Sürdürdüğü Perşembe Sineması Sonbahar Gösterimleri Devam Ediyor

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Perşembe Sineması, 1990’lardaki kritik değişimlerin şehir ve uzantısındaki izdüşümleri üzerinden yakın geçmişin gerek bireysel, gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 5 filmle Kasım ve Aralık’ta da devam ediyor. 20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikâyelerini bir araya getiren seçki, dönemin coğrafyaya göre ayrışan etkilerine güncel bir merakla bakıyor. Gösterimler, her Perşembe 19:00’da SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da yapılıyor.

90’lar Ortası (mid90s)

Doğudan (D’Est)

Kalbin Haykırışı (Le Cri de Coeur)

Kasım Soğuğu (Nentor i Ftohte)

Olay (Sobytie)

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