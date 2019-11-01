SALT’ın Garanti BBVA Mortgage Desteğiyle Sürdürdüğü Perşembe Sineması Sonbahar Gösterimleri Devam Ediyor

Perşembe Sineması, 1990’lardaki kritik değişimlerin şehir ve uzantısındaki izdüşümleri üzerinden yakın geçmişin gerek bireysel, gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 5 filmle Kasım ve Aralık’ta da devam ediyor. 20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikâyelerini bir araya getiren seçki, dönemin coğrafyaya göre ayrışan etkilerine güncel bir merakla bakıyor. Gösterimler, her Perşembe 19:00’da SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da yapılıyor.

90’lar Ortası (mid90s)



Doğudan (D’Est)



Kalbin Haykırışı (Le Cri de Coeur)



Kasım Soğuğu (Nentor i Ftohte)



Olay (Sobytie)

