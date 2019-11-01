Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kazananları belli oldu. 01 Kasım gecesi yapılan törende, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. 17 kategoride ödüllerin dağıtıldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Ali Özel’in Bozkır adlı filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere toplam 11 ödül birden kazandı. Ümit Ünal’ın Aşk Büyü Vs. adlı filmi 3 ödül alırken, Cahide Sonku Ödülü de Selda Taşkın’ın oldu.

Basın Bülteni

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Ödüller

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü (250.000 TL): Bozkır (Ali Özel)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (100.000 TL): Aşk, Büyü vs. (Ümit Ünal), Küçük Şeyler (Kıvanç Sezer)

En İyi Yönetmen Ödülü (50.000 TL): Ali Özel (Bozkır)

(Muhittin Böcek – Ali Özel)



En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (20.000 TL): Selen Uçer (Aşk Büyü Vs.)



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (20.000 TL): Alican Yücesoy (Küçük Şeyler), Mücahit Koçak (Bozkır)

(Selma Güneri – Mücahit Koçak – Alican Yücesoy)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (10.000 TL): Aslı İnandık (Soluk)

(Erkan Can – Aslı İnandık)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (10.000 TL): Ozan Dağara, Hakan Emre Ünal (Bozkır)

(Ozan Dağara – Hakan Emre Ünal)



Cahide Sonku Ödülü (50.000 TL): Selda Taşkın (Küçük Şeyler, Kronoloji)



Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü (100.000 TL): Ali Özel (Bozkır)

En İyi Senaryo Ödülü (30.000 TL): Ali Özel (Bozkır)

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü (20.000 TL): Ümit Çakmaksoy (Bozkır)



En İyi Müzik Ödülü (20.000 TL): Hüseyin Özel (Bozkır)

(Hüseyin Özel – Şevval Sam)



En İyi Kurgu Ödülü (20.000 TL): Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı (Bozkır)

(Mahmut Aran – Ercan Kesal – Ali Özel)



En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü (20.000 TL): Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven (Kronoloji)

(Meral Efe Yurtseven – Yunus Emre Yurtseven)



Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Aşk Büyü Vs. (Ümit Ünal)

(Banu Bozdemir – Ümit Ünal – Agâh Özgüç)



Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Bozkır (Ali Özel)

İzleyici Ödülü: Bilmemek (Leyla Yılmaz)

(Leyla Yılmaz – Salih Güney)



Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film Ödülü (40.000 TL): Kadınlar Ülkesi (Şirin Bahar Demirel)

Jüri Özel Ödülü (20.000 TL): Aether (Ruken Tekeş)



Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü (20.000 TL): Ablam (Burcu Aykar)



Jüri Özel Ödülü (10.000 TL): Aylin (Ozan Yoleri)

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması

En İyi Film Ödülü (65.000 TL): Zaman Her Şeyi Siler (Joe Odagiri)



En İyi Yönetmen Ödülü (32.500 TL): Reza Mirkarimi (Şirin’in Kalesi)



En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Hamed Behdad (Şirin’in Kalesi)

En İyi Kadın Oyuncu: Regina Casé (Üç Yaz)