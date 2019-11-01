5. Kısa’dan Hisse Kısa Film Günleri ve Yarışması başlıyor. Jürisinde Atalay Taşdiken, Cemal Şakar, İpek Tuzcuoğlu, Seyid Çolak ve Belkıs Bayrak’ın bulunduğu etkinlik ve yarışmanın basın toplantısı 05 Kasım 2019 Salı günü saat 19:00’da “Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak, No: 9, Beyoğlu, İstanbul” adresindeki Beyoğlu Akademi’de yapılıyor. Genel Kategori’de toplam 25.000 TL, Lise Kategorisi’nde toplamda 10.000 TL ödül verileceği açıklanan etkinlik ve yarışmaya son başvuru tarihi 15 Şubat 2020 olarak açıklandı.